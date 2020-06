Ook terras voor horeca zonder vergunning

Aalsmeer – Sinds 1 juni zijn de terrassen weer geopend. Ondernemers die in het bezit zijn van een terrasvergunning mogen op basis van het gedoogbeleid hun terras uitbreiden. De gemeente biedt nu ook mogelijkheden aan horecabedrijven zonder terrasvergunning om via een versnelde procedure alsnog tijdelijk een terras te realiseren. In alle gevallen gaat het om maatwerk.

Horecabedrijven zonder terrasvergunning krijgen de mogelijkheid om via een versnelde procedure een terras te openen. Het is net als bij de verruiming van de terrassen met een terrasvergunning een gedoogconstructie. De gemeente beoordeelt een aanvraag op een zestal punten: veiligheid, verkeersveiligheid, overlast, bereikbaarheid, toegevoegde waarde en kwaliteit. “De horeca heeft het behoorlijk lastig op dit moment”, zegt wethouder Robert van Rijn. “Als je in deze periode een kleine zaak hebt zonder terras is het een uitdaging om financieel rond te komen. Daar waar het kan, proberen we deze groep Aalsmeerse ondernemers uiteraard te helpen.”

De horeca heeft maanden haar deuren gesloten moeten houden vanwege het coronavirus. Met de afstandsregels is er een beperking op het aantal gasten dat horeca binnen kan ontvangen. De gemeente gedoogt een ruimere opzet van de terrassen. Door ook onder voorwaarden bij horeca zonder terrasvergunning een tijdelijk terras te gedogen hoopt Aalsmeer haar horeca tegemoet te komen.

Horecaondernemers die een aanvraag willen doen kunnen contact opnemen met de accountmanager bedrijven Dick Helsloot, e-mail dick.helsloot@aalsmeer.nl en het formulier invullen op www.aalsmeer.nl/terrassen.

Foto: Visit Aalsmeer – Joyce Goverde