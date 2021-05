Ook ‘een beetje te hard’ is gevaarlijk

Uithoorn – Iedereen rijdt weleens een beetje harder dan is toegestaan. Maar met “een beetje te hard” neemt het risico op een ongeluk snel toe. Vooral op plekken waar veel fietsers, oudere voetgangers en spelende kinderen zijn. In het centrum, in woonwijken en rond scholen. Wethouder Jan Hazen van Verkeer: “Het is vooral een kwestie van veilig gedrag op de openbare weg. Houd rekening met elkaar, en spreek elkaar erop aan.”

Wat is “een beetje te hard”?

De verkeersregio verzamelde feiten over (een beetje) te hard rijden. Om een idee te geven hoe vaak mensen zichzelf en elkaar in gevaar brengen door de maximumsnelheid te negeren. 1 op de 3 verkeersdoden valt door een te hoge snelheid. Jaarlijks overlijden zo’n 10 voetgangers en fietsers door overtredingen van 10-15 km boven de limieten van 30 en 50 km/u? Zo’n 200 mensen komen zwaargewond in het ziekenhuis. Als iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt, daalt het aantal verkeersgewonden met 25-30%.

Een botsing met 50 km/u heeft dezelfde impact als een val van 10 meter; zeg maar vanaf de 3e verdieping van een flatgebouw. Rij je in een woonwijk 10 km boven de limiet van 30 km per uur, dan is je remweg al 6 meter langer. Bij een noodstop met 50 km/u is je remweg 2x zo lang als bij 30 km/u. Rij je bij regen 60 km per uur, dan is je remweg ruim 10 meter langer dan bij droog weer.

30 wordt het nieuwe 50

Wethouder Hazen: “Met veel andere gemeenten is Uithoorn ervan doordrongen dat de snelheid voor alle verkeer binnen de bebouwde kom omlaag moet om ongevallen te voorkomen. Bij veel nieuwe infrastructuur voeren we 30 km als maximumsnelheid in, zoals bij de fietsstraten aan de Boterdijk en de Vuurlijn, en bij de herinrichting van het dorpscentrum. 30 wordt het nieuwe 50. Het snelheidsverschil tussen de verkeersdeelnemers, al dan niet gemotoriseerd, moet kleiner. Het is vooral een kwestie van veilig gedrag op de openbare weg. Houd rekening met elkaar, en spreek elkaar erop aan.”