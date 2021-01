Ook daling aantal corona-besmettingen in Aalsmeer

Aalsmeer – De daling van het aantal positief met corona geteste mensen is ingezet. Volgens de RIVM begint het effect van de lockdown zichtbaar te worden. Per week een gemiddelde afname van 12 procent. Ook het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt terug, maar het gaat (te) langzaam. Het eerste effect is vooral merkbaar in de leeftijdsgroepen boven de 30 jaar. Bij mensen van 18 tot 24 jaar bleef er sprake van een stijging van het aantal besmettingen. Helaas neemt het aantal overledenen nog steeds toe, van 6 tot en met 12 januari waren dat er 743.

In Aalsmeer zijn van 30 december tot 12 januari 151 mensen positief getest, is 1 persoon opgenomen in het ziekenhuis en is 1 persoon overleden aan het coronavirus. Met 474,0 per 100.000 inwoners zit Aalsmeer nog hoog in de lijst met aantal besmettingen, maar ten opzichte van vorige week (196) is het cijfer wel gedaald. Uithoorn volgt met 115 positief geteste inwoners (390,1). Haarlemmermeer en Amstelveen blijven beter ‘scoren’, respectievelijk 587 positief (376,3) en 319 besmettingen (348,0). Vanuit Uithoorn 1 ziekenhuisopname, vanuit Amstelveen 2 en vanuit Haarlemmermeer 3. Uithoorn moest afscheid nemen van 3 inwoners, Amstelveen en Haarlemmermeer elk van 4.

Ondanks de betere cijfers en de gestarte vaccinatie blijft hopelijk iedereen wel op elkaar letten en voor elkaar zorgen, onder andere door vaker de handen te wassen, 1,5 meter afstand te houden, bij verkoudheidsklachten thuis te blijven en door een mondkapje te dragen in openbare gebouwen.