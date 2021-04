Ook centrale bediening van Leimuiderbrug

Regio – De provincie Noord-Holland heeft in de winter van 2020/2021 nog eens vijf bruggen aangesloten op de bediencentrale in Heerhugowaard. De Leimuiderbrug in Haarlemmermeer was de laatste in de rij van deze vijf. Deze brug op de oostelijke Ringvaartroute wordt met ingang van 8 april weer volgens de geldende bedientijden bediend.

De provincie Noord-Holland wil de brugbediening voor haar bruggen en sluizen centraliseren op een punt in Heerhugowaard. Vanuit dit punt kunnen bedienaren bruggen en sluizen in Noord-Holland op afstand bedienen. Tussen november 2020 en april 2021 zijn maar liefst vijf bruggen op de bediencentrale aangesloten. Het gaat hier om de Elsbroekerbrug (N207) nabij Hillegom, de voet- en fietsbrug Schalkwijkerbrug over de Ringvaart bij Cruquius, de Bosrandbrug bij de Haarlemmermeerpolder, de Schipholdraaibrug bij Schiphol Oost en de Leimuiderbrug bij Leimuiden. Met deze vijf bruggen zijn er nu twaalf bruggen op de bediencentrale in Heerhugowaard aangesloten. Voor de aansluiting van de overige twintig bruggen en sluizen wordt een nieuwe aanbesteding gedaan.

Veilige bediening

De bediencentrale in Heerhugowaard zorgt voor een veilige bediening op afstand van bruggen en in de toekomst ook sluizen. Door de bediening van de bruggen vanuit één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Hiermee stimuleert de provincie Noord-Holland het vervoer over water. Veiligheid staat centraal bij de bediening. Alle bruggen voldoen aan strikte veiligheidseisen en de bedienaren volgen een uitgebreide opleiding. Daarnaast is de moderne bediencentrale zo ingericht dat de bedienaar zijn werkzaamheden in veiligheid kan uitvoeren.