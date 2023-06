Ook 2e Rommelroute in wijk Hornmeer een succes

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 17 juni heeft de tweede Rommelroute in de Hornmeer plaatsgevonden.

“Voor herhaling vatbaar”, “Wat was het gezellig”, “Wat heb ik veel mensen gesproken“, “Superleuke spullen gekocht.” Zomaar wat kreten wanneer je aan deelnemers en bezoekers naar reacties vroeg. De Rommelroute in Aalsmeer in de wijk Hornmeer was een succes. Maar liefst 85 deelnemers hadden zich aangemeld en een vermelding op de (digitale) routekaart gekregen.

Al dagen van tevoren was er bedrijvigheid in de Hornmeer, tuinen werden schoongemaakt en zolders werden opgeruimd. Ook kinderen hadden hun speelgoed uitgezocht om deze nog een tweede leven te geven. Ook waren er veel zelfgemaakte spullen om een extra zakcentje te verdienen. Op de dag zelf werden er op diverse plekken vlaggetjes en spandoeken opgehangen en spullen in de voortuin gestald. De deelnemers hadden zichtbaar hun best gedaan.

Naast het doel om spullen te verkopen, hebben veel wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er was gezelligheid in de straten. Even een praatje bij elkaar in de voortuin. Wel was het erg warm, maar her en der werden parasols neergezet en ijsjes uitgedeeld. Voor een verfrissend drankje en het ophalen van de routekaart konden de bezoekers bij het buurthuis Hornmeer terecht.



De route werd niet alleen door inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart bezocht, er waren ook bezoekers uit de regio gekomen.

De Rommelroute werd georganiseerd door bewonersgroep ‘Wij zijn Hornmeer’ in samenwerking met het buurthuis Hornmeer. Mede mogelijk gemaakt door budget buurtinitatieven van Participe Amstelland. Kijk voor meer informatie en foto’s op de Facebookpagina van Rommelroute Hornmeer. De organisatie verwacht dat het een terugkerend evenement wordt.

Foto aangeleverd.