Oog in oog met inbreker(s)

Kudelstaart – In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 september zijn inbrekers op heterdaad betrapt in een woning aan de Kamerling Onnesweg. Rond tien voor vier werd de bewoner wakker van een harde knal beneden in de woning. Hij besloot een kijkje te gaan nemen.

Hij hoorde gefluister, zag licht van zaklampen en stond kort daarna oog in oog met een inbreker. Deze schrok zo van de bewoner dat hij zich snel uit de voeten maakte. De inwoner is achter de inbreker aan gegaan.

Tijdens de achtervolging voegden zich nog twee mannen bij de inbreker. Mogelijk waren zij ook aanwezig geweest in de woning. In ieder geval meerdere personen. Er was tot slot gefluister gehoord. De man is de drie kwijt geraakt in de Schweitzerstraat, rond de 70 nummering.

Ondertussen was de politie gealarmeerd, die de helikopter heeft ingezet. De drie zijn niet meer aangetroffen.

Volgens de bewoner is een van de inbrekers 16 à 17 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang en heeft hij donkere ogen. Gestolen is jas van het merk Beaumont. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.