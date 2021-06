Ontwerp kunstwerk Uithoorn 200 jaar

Uithoorn – Op 10 februari 2020 bestond de gemeente Uithoorn 200 jaar. Deze bijzondere mijlpaal willen we blijvend markeren met een bijzonder kunstwerk op een centrale plek. Deze plek is de nieuwe rotonde in het centrum, die de komende jaren wordt gerealiseerd. Van het ontwerp, met daarop de woorden die zijn ingestuurd door inwoners en gekozen door de jury, is een 3D-visualisatie gemaakt. De visualisatie is te bekijken op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten, Kunstwerk Uithoorn 200 jaar.

Op 10 februari van dit jaar kondigde burgemeester Pieter Heiliegers een woordenwedstrijd aan. Aan inwoners van de gemeente Uithoorn werd gevraagd een woord in te sturen voor op het kunstwerk. Woorden die prikkelen. Woorden die een glimlach op je gezicht toveren, ook als je er voor de 200e keer langsrijdt. De jury heeft uit de ruim 50 inzendingen 8 woorden gekozen. De winnaars zijn door leden van de stuurgroep in het zonnetje gezet. Ook dit filmpje is te bekijken op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten, Kunstwerk Uithoorn 200 jaar. Ook de woorden die niet gekozen worden, worden aan het kunstwerk verbonden. Deze worden begraven in een tijdscapsule onder de boom.

Gedicht

Met de gekozen woorden heeft dorpsdichter Gerardo een prachtig gedicht gemaakt. Het gedicht is tijdelijk te lezen op het bord aan de gevel van het gemeentehuis. Een filmpje van de voordracht van het gedicht staat ook op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten, Kunstwerk Uithoorn 200 jaar. Het gedicht krijgt uiteindelijk een mooie plek bij het kunstwerk.

Realisatie kunstwerk

De natuurstenen ring kan nu worden geproduceerd. Van dit proces zullen we u waar mogelijk ook op de hoogte houden. De verwachting is dat de rotonde met het kunstwerk eind 2022 is gerealiseerd.