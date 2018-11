Ontdek de creativiteit van Atelier Steengoed

Aalsmeer – Atelier Steengoed heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Kunstroute Aalsmeer. Het Atelier is onderdeel van activiteitencentrum Mendel in Aalsmeer voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en onderdeel van stichting Ons Tweede Thuis. Tijdens de Kunstroute heeft het Atelier veel positieve reacties gekregen. Het was een groot succes. Daarom hopen de cliënten dat meer mensen de weg naar ‘hun’ Atelier Steengoed weten te vinden.

Belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te komen maken om te zien wat er zoal gemaakt wordt. U zult verrast zijn over het gevarieerde aanbod. De cliënten maken prachtige, originele producten, van hoogwaardige kwaliteit; keramiek, mozaïek en allerlei soorten kaarsen.

Al deze producten worden met veel enthousiasme, inspiratie en liefde gemaakt door mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben gekregen door bijvoorbeeld een hersenbloeding, hersentrauma of een tumor. Ze ervaren hierdoor opnieuw zingeving en het gevoel van trots zijn. Atelier Steengoed is onderdeel van de werkactiviteiten van Ons Tweede Thuis waar de mens na het verworven letsel weer centraal staat om mogelijkheden en creativiteit opnieuw te ontdekken en te kunnen ervaren.

Op dezelfde plek bevindt zich ook de winkel waar al deze producten te koop zijn. Iedereen is klantgericht bezig en vindt het een uitdaging om mee te denken over wensen ten aanzien van bijvoorbeeld vorm en kleur. Er wordt zowel in opdracht van particulieren als ook voor bedrijven gewerkt. De makers hopen veel inwoners welkom te mogen heten op locatie Mendel aan de Zwarteweg 98. Contact opnemen kan via: info@ateliersteengoed.nl