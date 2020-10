Ontbijt voor pleegouders en pleeggezinnen

Aalsmeer – In de Week van de Pleegzorg wil wethouder jeugd Bart Kabout zijn grote waardering uitspreken voor pleegouders en pleeggezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit weekeinde krijgen de gezinnen daarom een heerlijk en gezond ontbijt.

“Voor iedereen die zijn of haar wereld opent voor kinderen die in een lastige situatie zitten heb ik veel bewondering“, zegt Bart Kabout. Vrijdagochtend bracht Bart Kabout zelf de eerste ontbijtjes rond.

Open je wereld

Om elk kind in Aalsmeer zo thuis mogelijk op te laten groeien, is jouw hulp hard nodig. Geef een kind een stabiele en vertrouwde plek, dicht bij hun school, club en vrienden. Ontdek welke vorm van pleegzorg of gezinsondersteuning bij je past en doe de test: www.openjewereld.nu