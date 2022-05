Onschuldige aubergines én een hennepplantage

Aalsmeer – Tijdens het posten op een bedrijventerrein in Kudelstaart zagen agenten van het basisteam Aalsmeer-Uithoorn begin deze week dat een bestuurder van een busje verdacht gedrag vertoonde bij één van de vele kassen in de omgeving. De tenaamgestelde van het busje bleek antecedenten te hebben omtrent hennepteelt. Reden genoeg voor de agenten om eens een kijkje te nemen in het betreffende bedrijfspand, waar – op het eerste oog – onschuldige aubergines werden geteeld. Een rookgordijn, zo bleek later.

Een verdere doorzoeking onthulde namelijk een toegangsdeur tot een groot, afgeschermd gedeelte van de kas. Na het verplaatsen van enkele dozen en pallets, kwam er een andere ruimte tevoorschijn: Een 300 vierkante meter grote hennepplantage. De politie van het district Zuid kwam waarschijnlijk net op tijd assistentie verlenen, want de ruimte lag vol met de gehele oogst van wat wel honderden plantjes moeten zijn geweest. In de ruimte lagen zakken en emmers vol met afgeknipte toppen, die bijna klaar waren voor verkoop op de illegale markt. Bij de actie zijn in totaal vier mannen aangehouden, waaronder de man uit het busje. Tegen de eigenaar van het kassencomplex is proces-verbaal opgemaakt.

Alle hennep is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Het bedrijf is op last van de gemeente gesloten voor de duur van drie maanden.

Bron: Politie Amsterdam