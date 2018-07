Ons Tweede Thuis adopteert ‘de totempaal’

Aalsmeer – Op woensdag 18 juli heeft wethouder Robbert-Jan van Duijn, samen met cliënten van Ons Tweede Thuis, de totempaal op zijn nieuwe plek aan de Hortensialaan onthuld.

Het kunstwerk, ‘de vrolijke totempaal’, was in het verleden een cadeau bij de opening van de brede school de Mikado in Nieuw Oosteinde. Het kunstwerk werd daar enige tijd geleden weggehaald voor een broodnodige onderhoudsbeurt. In goed overleg, om der andere met kunstenaar Ina de Lizer, is toen besloten om de Totempaal over te dragen aan Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Deze organisatie omarmt en adopteert het kunstwerk.

Nieuwe afbeeldingen

De cliënten van Ons Tweede Thuis uit Aalsmeer hebben kunstenaar Ina de Lizer geholpen bij de restauratie van het beeld. Ze hebben nieuwe afbeeldingen voor de Totempaal gemaakt, waardoor deze nog vrolijker is geworden. Bijvoorbeeld een cliënt van OTT heeft de achteruit lopende vogel ontworpen, deze man was eerst niet in staat om ook maar iets te tekenen, maar met wat onderricht is het toch gelukt.

De Totempaal is gemaakt uit een grote boomstam uit het Amsterdamse bos en door de samenwerking van zoveel verschillende personen is dit beeld het symbool geworden van vrijheid, educatie, ontplooiing, vrolijkheid en activiteiten.