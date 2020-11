Online voorronde Aalsmeer voor ONK Poker

Aalsmeer – Het Open Nederlands Kampioenschap Poker organiseert op vrijdag 22 november een online voorronde voor de inwoners van Aalsmeer en omgeving. Verspreid over het land worden er in totaal 200 voorrondes gespeeld met als ultieme doel het halen van de landelijke finale. De winnaar van de online voorronde krijgt de titel ‘Online Pokerkampioen 20/21’ die gepaard gaat met een mooie trofee. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de halve finales van het ONK Poker. Daar strijden pokerliefhebbers uit het hele land voor een plaats in de landelijke finale.

Niet alleen de winnaar maakt kans op een plek in de volgende ronde. Aan de hand van het deelnemersaantal wordt bepaald hoeveel deelnemers zich kwalificeren voor de halve finales en zal er ook nog een bepaald percentage de kans krijgen door te breken via de online kwart finales.

Zowel de halve finales als de finale van het ONK Poker zullen in de zomer van 2021 live gespeeld worden aan echte pokertafels. De winnaar van de finale zal worden gekroond tot ‘Pokerkampioen van Nederland 20/21’ en laat daarmee naar verwachting ruim 20.000 deelnemers achter zich. Je weet nooit waar een goede prestatie in de finale toe kan leiden. In het verleden zijn meerdere amateur pokerspelers benaderd voor sponsordeals. Zo werd Ruurd Nauta in 2017 gesponsord lid van Team ONK Poker waardoor hij de kans kreeg mooie (inter)nationale pokertoernooien te spelen.

Laagdrempelig toernooi

Iedereen die mee wil doen kan zich via de website www.onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts 7,50 euro aan inschrijfgeld om mee te doen. “Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker. “Met name voor beginnende spelers zijn de online voorrondes de meest laagdrempelige manier om kennis te maken met het spel en met andere pokerspelers”. De online voorronde van Aalsmeer begint vrijdag 22 november om 19.30 uur.