Ongeval tussen auto en motor

De Kwakel – Op de Noordzuidroute (N231) in De Kwakel is zaterdagmiddag rond 13.00 uur een persoon gewond geraakt bij een ongeval tussen een auto en een motor. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising met de Achterweg. Politie en ambulancedienst zijn opgeroepen. Het slachtoffer, de motorrijder, is met onbekend letsel met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Zowel de auto als de motor raakten zwaar beschadigd, brokstukken liggen over de weg verspreid. De motor kwam in de berm terecht. Een bergingsbedrijf zal de auto en de motor afslepen. De N231 richting Nieuwveen is afgesloten wegens het ongeval. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. (foto VNL Nieuws)