Onderzoek naar veiligheid op rotondes Kasteleinweg

Aalsmeer – Binnen tien dagen hebben twee aanrijdingen plaatsgevonden bij de rotonde Dorpsstraat met de Burgemeester Kasteleinweg. In beide gevallen is een (brom)fietser in botsing gekomen met de bus van Connexxion. En dan zijn er ook regelmatig bijna aanrijdingen waarbij veelal fietsers met de schrik vrij komen. Er zijn terecht zorgen hierover bij inwoners. In beide gevallen raakten de bestuurders licht gewond, maar hoe lang duurt het voordat het eerste dodelijke slachtoffer valt? Bij het passeren van de bus bij de rotondes gaan er lichten knipperen voor automobilisten en springt het verkeerslicht voor fietsers op rood. Ook gaat er een bel rinkelen, die duidelijk is te horen. Echter in de Dorpsstraat klinkt er geen bel. Is dit misschien één van de oorzaken dat de bussen niet of te laat gezien worden? De bel snel weer laten functioneren is een aanrader. De bussen rijden overigens ook wel erg hard over de rotondes, een ietwat lagere snelheid zou in ieder geval al veiliger zijn.

De vele klachten over de onveilige situaties op de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg hebben uiteraard ook de gemeente bereikt. In opdracht van de gemeente wordt momenteel een monitoringsonderzoek uitgevoerd op de vijf heringerichte rotondes. Door adviesbureau DTV Consultants zijn afgelopen donderdag 17 maart camera’s geplaatst. Het onderzoek moet inzicht geven in de verkeersveiligheid van de rotondes en hoe ze gebruikt worden. Een week lang, tot en met vandaag 24 maart, is er gefilmd op de rotondes bij de Dorpsstraat, Van Cleeffkade en Zwarteweg. De beelden worden overigens alleen gebruikt voor het onderzoek en zullen na het afronden hiervan verwijderd worden.

Hopelijk geeft het onderzoek uitsluitsel hoe het veiliger en beter kan, want vooralsnog zijn er veel klachten over de heringerichte Kasteleinweg. Buiten de ‘knip’ die meer verkeer geeft in de naastgelegen wegen in de woonwijken is er ook ergernis over ontbrekende of onlogische voet- en fietspaden: In de Mensinglaan gaat het fietspad over in een voetpad, bij de Ophelialaan lopen passagiers voor de bussen op het fietspad terwijl er naast best een klein trottoir aangelegd kan worden en wanneer wordt het voetpad naar de Aalsmeerderbrug afgemaakt?

Er zijn verkiezingen geweest, hopelijk gaat de nieuwe gemeenteraad voortvarend aan de slag om deze ‘klus’ af te maken en wordt de Kasteleinweg een veilige weg waar Aalsmeer trots op kan zijn.