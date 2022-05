Onderzoek gemeente naar bibliotheek in Kudelstaart

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is bezig met een onderzoek naar een mogelijke bibliotheek gericht op met name kinderen en jongeren in Kudelstaart. Voor het onderzoek wordt gesproken met basisscholen en maatschappelijke organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Daarnaast is de gemeente benieuwd naar de mening van inwoners. Wat vindt u van een mogelijke bibliotheek in Kudelstaart? Hoe vaak zou u naar de bibliotheek gaan en voor welke activiteiten?

Uw mening geven over een mogelijke bibliotheek in Kudelstaart kan middels het invullen van een enquête. De enquête invullen duurt maximaal vijf minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Deelnemen kan tot 6 juni aanstaande. Kijk op participatie.aalsmeer.nl (behoefteonderzoek bibliotheek Kudelstaart). Na analyse van alle invulde enquêtes deelt de gemeente de resultaten. De planning is presentatie tussen 7 juni en 3 juli.