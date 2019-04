Koninklijk ‘goud’ voor zeven inwoners

Aalsmeer – “Het is een bijzondere dag vandaag”, begon burgemeester Gido Oude Kotte zijn speech op vrijdag 26 april. “Er worden namelijk in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dit jaar worden zeven mensen uit Aalsmeer gedecoreerd. Zeven mensen die een lintje verdienen. U bent ‘voorgedragen’ door mensen uit uw omgeving. Mensen die vinden dat u het verdient om op deze wijze geëerd te worden, omdat u zoveel voor andere mensen en de samenleving doet. Je onderscheiden als iemand die zich maatschappelijk bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, is best bijzonder in Aalsmeer. In Aalsmeer is je inzetten voor de samenleving of voor een ander namelijk de normaalste zaak van de wereld. Aalsmeer draait op haar vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, kerken, ouderen of mensen die om een andere reden aandacht en zorg nodig hebben. Een groot compliment aan al die vrijwilligers in Aalsmeer.”

Verrassing

De onderscheiding kwam als een verrassing voor de zeven voorgedragen inwoners. Allen waren met verschillende smoezen naar het gemeentehuis gelokt. Alleen maar mannen op het podium trouwens. De ‘lintjes’ zijn uitgereikt aan Jaco Alderden, Herman Beunder, Piet Donicie, Guus Droppert, Dirk Koolhaas, Wim Poortvliet en Jan Joore. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Trouwe vrijwilligers

Alle zeven zijn trouwe vrijwilligers, zijn al vele jaren actief betrokken bij een vereniging of organisatie en hebben de onderscheiding dubbel en dwars verdiend. Jaco Alderden is al 55 jaar betrokken bij scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz. Hij is de klusjesman met de gouden handjes. Herman Beunder is actief voor onder andere kinderboerderij Boerenvreugd, mannenkoor Con Amore en bestuurslid bij de ouderenvereniging OVAK. Piet Donicie zet zich met veel toewijding in voor RKDES, VZOD, de Zonnebloem en de St.Jankerk. Guus Droppert kreeg de onderscheiding voor zijn vrijwilligers-werk bij de kerk, het Rode Kruis en de Wmo-raad.

Breed inzetbaar

Ook Dirk Koolhaas mag een breed inzetbare vrijwilliger genoemd worden. Sinds 1980 actief voor de Lijnbaankerk als ouderling, jeugdleider en pastoraal medewerker. Hij is ook chauffeur bij Tafeltje Dekje en werkt wekelijks in boekwinkel de Ichtusshop. “U bent de belichaming van het woord naastenliefde”, zo concludeerde burgemeester Oude Kotte. Wim Poortvliet is al veertig jaar als vrijwilliger actief voor de protestante Samen-Op-Weg gemeente. Hij was de spil bij de bouw van de eigen kerk De Spil en was betrokken bij de fusie van de beide Mavo’s in Aalsmeer.

Vergadering

Jan Joore was naar het gemeentehuis gelokt met de smoes dat hij een vergadering had. Jan Joore heeft in de jaren negentig door een ongeval een dwarslaesie opgelopen en is hierdoor in een rolstoel beland. Hij is echter nooit bij de pakken neer gaan zitten, maar is optimistisch en actief gebleven. Hij is vrijwilliger bij de Rolstoelbasketbalvereniging, heeft zitting in de Participatieraad en is al tien jaar lid van OLGA. “Aalsmeer heeft het mede aan u te danken dat de Watertoren, de Oude Veiling, het Oude Raadhuis en straks na de renovatie het gemeentehuis beter toegankelijker zijn geworden voor mensen met een fysieke beperking”, zo zei de eerste burger.

Oranje champagne

Na de persoonlijke woorden, het opspelden van de decoraties en het uitreiken van de bloemen door burgemeester Oude Kotte en natuurlijk applaus van de vele aanwezigen in de burgerzaal werd de ‘lintjesregen’-morgen besloten met een gezamenlijk proosten met oranje champagne.

Foto: www.kicksfotos.nl