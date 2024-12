Onderhoud klaar, watertoren kan weer open

Aalsmeer – Het was nog een hele klus voor de mannen van de firma Jonker om het dak van de watertoren een onderhoudsbeurt te kunnen geven. Eerst een horizontale steiger opbouwen van circa 50 meter lengte en daarna een bouwlift voor de onderhoudsmannen en de materialen. Daarna op de buitentrans een steiger rondom en daarop gedeeltelijk weer een steiger om tot de top te kunnen komen van de toren. Werkzaamheden waarbij je bepaald geen hoogtevrees moet hebben om dit te kunnen uitvoeren. Een deel van het acht puntige hoeken dak is in zijn geheel vervangen door nieuw koper en de andere delen zijn gerepareerd qua gaten en bevestigingen. Tegelijkertijd is de bedrading van de daklampen grotendeels vervangen en opnieuw bevestigd en zijn deze lampen vervangen (met prima resultaat). Deze week wordt de verticale steiger en de bouwlift afgebroken.

Open 8 en 22 december

Omdat de trans weer betreden kan worden kunnen de activiteiten worden gestart in deze maand december. Op de zondagmiddagen 8 en 22 december kan iedereen de watertoren bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Niet alleen voor het bewonderen van de binnenzijde van de watertoren, maar men kan uiteraard ook naar boven om vanaf grote hoogte de verre omgeving van de gemeente Aalsmeer te aanschouwen.

Escape spel en puzzeltocht

Ook zal het escape spel ‘De Torenwachter’ van Turf weer vele malen worden gespeeld. Inschrijven hiervoor kan via de website van Turf. Begin januari, in de tweede week van de kerstvakantie, wordt een leuke puzzeltocht georganiseerd in de Watertoren en in het Flower Art Museum. Hier volgt binnenkort meer informatie over. Maar eerst de openstelling van aanstaande zondag 8 december. Kinderen betalen voor de klim naar boven 1 euro en volwassenen 2 euro (pinnen kan). Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeer-watertoren.nl

Foto: aangeleverd (top van de watertoren).