Ondanks kou en regen toch sfeervolle vrijmarkt in Uithoorn

Uithoorn – Het weer zat niet echt mee in de regio De Ronde Venen en Uithoorn met deze Koningsdag. Een koude, soms snijdende wind, nu en dan een dun zonnetje, maar ook zo nu en dan een fikse regenbui. Ondanks dat waren de kinderen en volwassenen toch in grote getale aanwezig op de vrijmarkt/rommelmarkt die liep van de Wilhelminakade tot en met winkelcentrum Amstelplein. Ondanks de kou en nu en dan echt fikse regenbuien was het gezellig druk en werd er ook aardig verkocht. Het warmst zaten de kids die een plaatsje bemachtigd hadden in winkelcentrum Amstelplein. Daar was het dan ook goed druk en reuze gezellig.