(On)betaalbaar wonen in Uithoorn

Uithoorn – “ De Partij van de Arbeid heeft grote zorgen over betaalbaar wonen in Uithoorn. De gemiddelde koopprijs voor een eenvoudige rijtjeswoning ligt ruim boven de 4 ton. Dat is onbetaalbaar voor wie geen hoog inkomen of rijke ouders heeft. Het aandeel sociale huur, met een maximale huur van 879,66, in onze woningvoorraad daalt al jaren en ligt nu net onder de 30%. Zo’n 40% van onze inwoners heeft qua inkomen recht op zo’n woning, maar die woning moet er dan wel zijn!

Middenhuur

Bouw van de zo gewenste middenhuur woningen, met een huur tussen ca. 850 en 1150 euro, blijft achter en als het al gebouwd wordt blijft het vaak maar voor 10 of 20 jaar in deze prijsklasse.. Daarna wordt de woning verkocht of duur verhuurd en kan de projectontwikkelaar gaan cashen. Dat geldt in elk geval voor de sociale en midden huur woningen in de Vinckebuurt en Thamenhof. Ook voor de omstreden woontoren aan het Amstelplein geldt voor de betaalbare woningen een termijn van maar tien jaar. Wij vinden dat eigenlijk schandalig.

Zo lijkt het aantal duurzaam betaalbare woningen in Uithoorn veel groter dan het in werkelijkheid is. Terwijl juist voor de mensen met een laag en middeninkomen de woningnood het hoogst is. Een betaalbaar dak boven je hoofd is een mensenrecht en een voorwaarde voor bestaanszekerheid.

Zonder voldoende betaalbare woningen is Uithoorn geen gemeente voor iedereen, maar vooral voor de rijkeren. De nieuwbouw in het dorpscentrum: de Rede en de Woontoren, in De Kwakel, het Connexxionterrein, het is bijna allemaal duur. In de nieuwe Vinckebuurt komen op de 300 woningen maar 20! sociale huurwoningen, en dat maar voor 10 jaar. Daar wegen de 36 betaalbare appartementen boven de Aldi niet tegenop.

Thamerdal

Ook over de geplande herontwikkeling van Thamerdal maken wij ons zorgen. Het aandeel sociale huurwoningen is daar van oudsher hoog. Als die plaats moet maken voor duurdere woningen daalt het aandeel sociaal in onze gemeente nog verder. Tenzij er flink bijgebouwd wordt in andere wijken, maar dat gebeurt zeker niet voldoende. Ons uitgangspunt is dat alle sociale huur die verdwijnt wordt vervangen, met daarbovenop bij nieuwbouw de verdeling 30% sociaal, 40% betaalbaar huur of koop en 30% duurder Voor de gehele gemeente moet het aandeel sociale huur weer 30% of meer zijn. Alleen dan kan de huidige scheefgroei hersteld worden. Alleen dan kunnen ook inwoners met een gewone baan en een modaal inkomen – of net iets meer – hier een nieuwe woning vinden.

En sociale huur moet dan wel echte sociale huur zijn en blijven en niet na tien of twintig jaar overgaan naar de asociale vrije sector huur”, aldus Els Gasseling

