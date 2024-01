‘Onbeperkt Historisch Carnaval’ in Kudelstaart

Kudelstaart – Het is weer bijna Carnaval in Kudelstaart. Kinderen, jongeren, volwassenen en ‘de jeugd van vroeger’ kunnen genieten van leuke feestjes en optochten. Stichting Dag van je Leven en Carnavalsvereniging De Pretpeurders hebben er vorig jaar voor het eerst voor gezorgd dat ook mensen met een verstandelijke beperking een eigen carnavalsfeest kregen, omdat voor de meesten van hen de andere feestjes niet geschikt zijn. En dat was een groot succes.

Des te meer reden om weer zo’n gezellig Onbeperkt Carnavalsfeestje te organiseren in Dorpshuis ‘t Podium op vrijdagmiddag 9 februari in het thema van dit jaar; ‘een Historisch Carnaval’. De gasten worden aangemoedigd origineel verkleed te komen, want wie weet winnen ze wel een prijsje. Deze middag treedt zanger René Eshuijs op en zijn Fieps en Katootje er ook gezellig bij. De middag begint om 12.41 uur en eindigt om 14.41 uur en de toegang en de hapjes en drankjes zijn gratis.

Meld je aan bij de begeleiding van Ons Tweede Thuis, via mail: clientenactiviteiten@onstweedethuis.nl of stuur wanneer je niet aangesloten bent bij Ons Tweede Thuis een mailtje naar: info@dagvanjeleven.org. Bel voor vragen naar 06-53660262.