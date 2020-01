Oefening brandweer op kinderboerderij

Aalsmeer – Maandagavond 13 januari heeft de brandweer van Aalsmeer geoefend bij kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. Het scenario betrof een brand in een werkplaats met een brand overslag naar de naastgelegen hooischuur.

Meerdere wagens rukten uit om de ‘grote brand’ te blussen. Diverse boerderijdieren moesten uit de hokken gehaald worden. In de hooischuur had een groepje kinderen zich verstopt tussen de hooibalen. Ook zij moesten gered worden.

De oefening is prima verlopen. Alle mensen en dieren zijn gered en de brand is geblust! De brandweer is blij dat de vrijwilligers van Boerenvreugd de kinderboerderij ter beschikking hebben gesteld. De vrijwilligers kijken ook tevreden terug. “Het was een geslaagde oefening. Altijd goed om dit te oefenen, ook voor ons!”

Foto’s: Brandweer en Kinderboerderij