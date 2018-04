OBS Kudelstaart in de Tweede Kamer

Kudelstaart – Vrijdag 6 april bezocht groep 8 van OBS Kudelstaart de Tweede Kamer te Den Haag. Voormalig Tweede Kamerlid Pieter Litjes nodigde groep 8 van OBS Kudelstaart uit voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Na een serieuze veiligheidscontrole (wat op zich al een indrukwekkende start van het bezoek was) werden de leerlingen ontvangen in de fractiekamer van de VVD.

Interessante les

Hier kregen de kinderen van de heer Litjes (nu wethouder van Amsterdam) een zeer interessante ‘les’ over het ontstaan en werking van onze democratie. Een boeiende uiteenzetting over het functioneren van een fractievergadering en het uiteindelijke debat in de Kamer was zeer verhelderend. Enkele kinderen maakten zelfs gebruik van de interruptiemicrofoon. Ook de voorzittershamer werd gedemonstreerd en de kinderen leerden hun vragen te stellen via ‘mevrouw de voorzitter.’

In de ‘blauwe stoel’

Hoogtepunt van het bezoek was het betreden van de Tweede Kamer. Te mogen zitten in een ‘blauwe stoel’ van misschien wel een bekende politicus voelde alsof de leerlingen heel even zelf echte Kamerleden waren. Ook hier volgde een interessante uiteenzetting over de werkwijze tijdens de debatten. Na een bezoek aan de Handelingenkamer gingen de leerlingen naar het Binnenhof om van de lunch te genieten.

Als afsluiting van het bezoek liepen de jongens en meiden langs het ‘torentje’ van de premier terug naar de auto’s. Eenmaal terug op school werd er nog lang gesproken over het leerzame en indrukwekkende bezoek.