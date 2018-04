Nu aanmelden voor 3e Amstel Korendag

Amstelland – Wil jouw koor de gelegenheid krijgen om op te treden op een A-locatie? Dat kan op 7 oktober bij de derde editie van de Amstel Korendag!

Na inmiddels twee succesvolle edities maakt organisator The Amstel Gospel Choir zich weer op voor dit fantastische korenfestival. De deuren van poppodium P60, in het drukke Stadshart van Amstelveen, gaan open voor bruisende optredens van misschien wel jouw koor.

De locatie zal zeker helpen jullie optreden tot een groot succes te maken. De organisatie biedt een super podium, goede belichting, prachtig geluid en natuurlijk enthousiast publiek! Alle soorten koren zijn welkom, zodat 7 oktober in het kader staat van stampende ritmes, close harmonies, popsongs, klassieke zang, wereldmuziek, gospel en wat al niet meer.

Je kunt jullie koor vanaf nu inschrijven voor deze dag. Ga naar www.amstelkorendag.nl en schrijf je in. Zorg ervoor dat je op tijd bent, want er is nog plaats voor een beperkt aantal koren.