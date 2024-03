NPO Radio 1-bus een week lang in Aalsmeer

Aalsmeer – In de week van 18 maart staat de gele bus van het NPO Radio 1-programma ‘5 Dagen’ (NTR/PowNed) met presentatoren Jo van Egmond en Ajouad El Miloudi een week lang in Aalsmeer en Warmond. Veel bewoners zijn de overlast door overvliegende vliegtuigtuigen spuugzat en hebben de Staat voor de rechter gedaagd. Woensdag 20 maart doet de rechter uitspraak.

In ‘5 Dagen’ vertellen omwonenden van Schiphol hun verhaal over de overlast die zij dagelijks ervaren en welke problemen dit met zich meebrengt. Slapeloosheid, psychische klachten en geluidsoverlast zijn voor de mensen die rondom Schiphol wonen aan de orde van de dag. De bewoners die zich hebben samengevoegd in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder zijn van mening dat de Staat verantwoordelijk is voor al het leed dat de geluidshinder aanricht.

Sietske Bon–Van den Broek is bestuurslid bij de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder en woont in Aalsmeer. Maandag vertelt zij over de problematiek die de bewoners rondom Schiphol ervaren en over de rechtszaak die de omwonenden voeren tegen de Staat.

Woensdag is Jan Boomhouwer te gast. Hij is voorzitter van de stichting die de zaak tegen de Staat is begonnen. Is hij tevreden met de uitspraak van de rechter die deze dag met een uitspraak komt?

Donderdag staat de bus bij de huisartsenpraktijk van Frans Göbel. Meer dan eens krijgt hij patiënten over de vloer met klachten die verband houden met de vliegtuigoverlast.

Op vrijdag staat de bus in Warmond, bij Ron en Joke Sneep. Hoe is het om pal onder een aanvliegroute te wonen en de hele dag en soms ook ‘s nachts het bulderende geluid van overvliegende toestellen te horen?

5 Dagen over vliegtuigoverlast en de rechtszaak van bewoners tegen de Staat om Schiphol op de knieën te krijgen. Maandag 18, woensdag 20, donderdag 21en vrijdag 22 maart van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1.