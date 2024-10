Nipt verlies Heren 1 Handbal Aalsmeer

Aalsmeer – De heren handballers van Aalsmeer hebben de eerste wedstrijd in de Super Handball League verloren. Na nog ongeslagen te zijn, was het Volendam dat afgelopen zaterdag het team deze tik gaf. Wel overigens na een felle strijd en met een nipt verschil. Volendam was er in haar thuishal op gebrand om een zege te behalen, mede ook omdat vorige week een wedstrijd min of meer onnodig was verloren. Het team zette fel in, terwijl Aalsmeer iets meer moeite had om in het spel te komen en dit keer niet helemaal trefzeker was. De rust gingen de teams in met 14-12 voor Volendam.

In de tweede helft werd door Volendam een grotere voorsprong opgebouwd, maar dit verschil slonk snel na het ‘tandje erbij’ door Aalsmeer. Even leek de wedstrijd te eindigen in een gelijke stand, maar het was toch Volendam die meer punten wist te pakken. Eindstand: 29-27. Aalsmeer verloor weliswaar, maar behoudt de koppositie in de Super League Handball met 10 punten. Volendam volgt op de voet met 9 punten en daaronder de Belgische deelnemers, Bocholt, Sporting P. en Visé met elk 8 punten.

Super Saturday

Aanstaande zaterdag 19 oktober spelen de handballers weer thuis in De Bloemhof en Hubo Houten is deze speelronde zeven de tegenstander. De wedstrijd begint om 19.00 uur en uiteraard is publiek ter aanmoeding van harte welkom. Na deze wedstrijd kan het publiek blijven zitten, want ook Heren 2 komt deze avond in actie en speelt vanaf 20.50 uur tegen E&O/Hurry-Up.

De volgende speelronde in de Super League Handball is voor Aalsmeer 1 slechts drie dagen later. Voor speelronde acht wordt afgereisd naar het verre Zwartemeer om het op dinsdag 22 oktober op te nemen tegen Hurry-Up vanaf 20.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl