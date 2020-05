Nieuwe vestiging Gomes in Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – Op 7 mei ondertekende Jacco Biemond, directeur van Starsholding B.V., de gronduitgifte-overeenkomst voor een bedrijfskavel van bijna 15.000 vierkante meter op Green Park Aalsmeer. Op deze zichtlocatie langs de N201 realiseert hij in opdracht van Mercedes-Benz-dealer Gomes Noord-Holland een nieuw bedrijfspand voor de verkoop en onderhoud van bestelwagens en trucks. Peter Gomes, eigenaar/directeur: “Green Park Aalsmeer, dat ligt tussen FloraHolland en Schiphol, is dé hot spot als het gaat om vervoer en transport. Veel van onze bestaande en potentiële klanten zijn in de regio gevestigd, ideaal dus.”

“Voor ons is dit opnieuw een mooie stap richting de toekomst”, gaat Gomes verder. “Ondanks de onzekere periode waarin we ons begeven, willen we blijven investeren. Ons familiebedrijf heeft inmiddels elf vestigingen in Noord-Holland voor personenwagens, bestelwagens en trucks en groeit nog steeds.”



Showroom

Op Green Park Aalsmeer komt een showroom voor bestelwagens en trucks, aftersales voor bussen en een onderhoudswerkplaats voor bestelwagens en trucks. Directeur Trucks Flip Janssen: “Ons verzorgingsgebied strekt zich uit van Texel tot Nieuw Vennep en van Zandvoort tot Vinkeveen, dus Green Park Aalsmeer ligt voor onze bedrijfsactiviteiten heel centraal.”

Hoe gaat het nieuwe pand eruit zien? Gomes, lachend: “Daar heb ik als directeur/eigenaar weinig over te zeggen. De panden van Gomes moeten voldoen aan de wereldwijde standaard van Mercedes-Benz. Maar dat is wel goed voor de herkenbaarheid.” Volgens ontwikkelaar Biemond kan de bouw van het pand in oktober starten. Volgens planning is het in het tweede kwartaal van 2021 gereed.

Pal langs N201

Een goede keuze van Gomes om op deze locatie een nieuwe vestiging te openen, vindt ook Dick van der Harst, directeur van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.: “Vestiging in Green Park Aalsmeer levert Gomes een centrale plek op binnen de metropoolregio Amsterdam. Ook de goede zichtbaarheid vanaf de N201 genereert absoluut meerwaarde. En de functie van het bedrijf past perfect in deze regio. Gefeliciteerd en veel succes!”

Foto: V.l.n.r. Peter Gomes (directeur/eigenaar Gomes), Flip Janssen (directeur Trucks Gomes), Dick van der Harst (directeur Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.) en Jacco Biemond (directeur Starsholding B.V.).