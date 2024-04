Nieuwe treurbeuk op het Boomkwekerskerkhof

Aalsmeer – Woensdag 3 april is er een treurbeuk teruggeplaatst op het monumentale Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg. De oude boom was tijdens een storm in 2013 omgewaaid. De oorzaak voor het omwaaien van deze historische boom is destijds onderzocht. Een biologische verklaring is er niet voor gevonden maar aangenomen wordt dat het worteldek beschadigd was door de wegwerkzaamheden aan de Stommeerweg. Wethouders Sven Spaargaren en Willem Kikkert vonden het belangrijk dat op de plek van de omgewaaide beuk er weer een nieuwe voor teruggeplaatst werd. Zij hielpen bij de aanplant.

Het boomkwekerskerkhof is sinds 1985 een gemeentelijk monument en alleen toegankelijk tijdens de Gedichtentuin in september. Het is een misvatting te denken dat er enkel boomkwekers te vinden zijn op het Boomkwekerskerkhof, officieel bekend als Begraafplaats Aalsmeer. De bijnaam Boomkwekerskerkhof heeft de begraafplaats te danken aan de diverse soorten sierbomen die er groeien, een rijke diversiteit die teruggaat tot de oorsprong van deze plek. De bomen zijn tijdens de oprichting van de begraafplaats in 1875 door de lokale boomkwekers geleverd, waardoor deze oudste openbare begraafplaats van Aalsmeer een uniek karakter heeft gekregen. Het Boomkwekerskerkhof is tussen 1875 en 1970 in gebruik geweest. Gelijk met de opening van de nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Ophelialaan op 30 juni 1932 werd het Boomkwekerskerkhof gesloten voor nieuwe graven. In totaal zijn er tussen 1875 en 1932 hier 4118 mensen begraven. De laatste bekende bijzetting vond plaats in 1987.

Boomkwekerskerkhof renovatie

In 2010 heeft Stichting Oud Aalsmeer zich hard gemaakt voor het behoud en renovatie van het Boomkwekerskerkhof. Tijdens deze renovatie is het monumentale hek geschilderd, zijn een bankje en naambordjes bij de bomen geplaatst en is een aantal grafzerken gerenoveerd. In november 2010 is het Boomkwekerskerkhof opgeleverd. Na de restauratiewerkzaamheden zijn de namen op de stenen weer zichtbaar geworden. Er zijn nu nog 108 zerken intact die in totaal ruim 200 namen van de daaronder begraven mensen vermelden.

De meest voorkomende namen zijn Eveleens (17x) Spaargaren (10x) Keessen (9x) Van den Born (4 x) Maarse (4x) Piet (4x) en Vreeken (4x).

Op de foto wethouders Sven Spaargaren en Willem Kikkert, namens de gemeente Dusty Visser en Maarten van Scheppingen en teamleider John Scheffers aan het werk. Foto: Gemeente Aalsmeer.