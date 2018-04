Nieuwe tent voor Feestweek Aalsmeer

Aalsmeer – De feesttent op het Praamplein krijgt een modernere uitstraling. Hoogte en breedte van de tent, als ook de nooduitgangen, krijgen een andere vorm. Stichting Feestweek Aalsmeer is een driejarige samenwerking aangegaan met Maessen Tenten uit Voorhout. Bestuursleden Dave Strampel en Ruben Piet, verantwoordelijk voor de faciliteiten van de Feestweek, en Roderick van den Hoek van Maessen Tenten, hebben hiervoor woensdag in Het Tuinhuis de overeenkomst formeel ondertekend.

Verder professionaliseren

Met deze nieuwe samenwerking, wil het bestuur van de Feestweek Aalsmeer verder professionaliseren op het gebied van faciliteiten en (brand)veiligheid. Sinds kort is de ‘algemene maatregel van bestuur brandveiligheid en basishulpverlening overige plaatsen’ (Bgbob) van kracht. De nieuwe feesttent voldoet aan alle eisen die hiermee gepaard gaan, waarmee Feestweek Aalsmeer voorop loopt als het gaat om (brand)veiligheid.

Maessen Tenten heeft jarenlange ervaring op het gebied van maatwerk tenten en het leveren aan diverse grote evenementen en festivals. Het bedrijf is gehuisvest in Voorhout. Dat heeft tot voordeel, dat de tentenbouwer binnen een halfuur in Aalsmeer kan zijn. Bijna twee uur sneller dan de vorige leverancier. Het bestuur van de Feestweek hoopt dan ook op een snellere bouw van de tent, die altijd op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de Feestweek plaatsvindt.

Modernere uitstraling

De vertrouwde opstelling van de feesttent op het Praamplein blijft nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren. Enkele veranderingen zijn de hoogte en breedte van de hoofdtent, de uitvoering van de nooduitgangen en de modernere uitstraling. Afsluiten van het Praamplein en aanvoer van de materialen zal dit jaar starten op woensdagavond 29 augustus om zeven uur. De feesttent wordt gebouwd op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus, terwijl het inrichten van de verschillende ruimten staat gepland op zaterdag 1 september.

Zondag 2 september gaat de Feestweek van start met de ‘Tentdienst’. Daarna staat de week als vanouds bol van activiteiten. Kijk voor meer informatie over de komende Feestweek op www.feestweek.nl.

Foto: Van links naar rechts: Ruben Piet, Roderick van den Hoek en Dave Strampel op het terras van Het Tuinhuis. Foto: www.kicksfotos.nl