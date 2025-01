Nieuwe tijden Raadhuis voor afhalen documenten

Aalsmeer – Vanaf aanstaande maandag 6 januari worden de openingstijden van het Raadhuis voor het ophalen van documenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen gewijzigd. Nieuwe wetgeving stelt de gemeente verplicht om de rolverdeling bij het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten aan te passen. Deze maatregel moet medewerkers beschermen tegen mogelijke dwang of chantage van buitenaf.

De nieuwe openingstijden voor de balie Documenten van het Raadhuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur en van 17.00 tot 19.30 uur. Voor het aanvragen van documenten als een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart moeten inwoners een afspraak maken. Dit kan via de website www.aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387575.

Om medewerkers beter te beschermen tegen dwang of chantage voert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens per 1 januari 2025 een nieuwe rolverdeling in bij de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten. Gemeenten moeten deze taken voortaan door minimaal drie verschillende medewerkers laten uitvoeren. Door de nieuwe wet zijn de werkzaamheden toegenomen. Dit bekent dat voor er Aalsmeer meer balie-uren komen. Vanaf 6 januari zijn in het Raadhuis standaard twee balies open, terwijl een derde medewerker in de backoffice werkt.

Burgerzaken en Migratie ongewijzigd

De openingstijden van burgerlijke stand en migratie blijven ongewijzigd. De balie Burgerzaken is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 14.00 uur, op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. De balie Migratie blijft open op donderdag van 9.00 tot 14.00 uur. Meer informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak staan op de website: www.aalsmeer.nl.