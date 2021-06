Nieuwe mobiliteitsagenda voor Aalsmeer in de maak

Aalsmeer – Of je nu van, naar of binnen Aalsmeer reist, dit moet veilig en op verschillende manieren kunnen. Het verkeer wordt steeds drukker en er komen nieuwe vervoersmiddelen, zoals elektrische fietsen, auto’s en bussen. Daarnaast komen er nieuwe (bouw) ontwikkelingen op Aalsmeer af. Dit alles bij elkaar vraagt om een nieuwe mobiliteitsagenda voor Aalsmeer.

“Alle bestaande en nieuwe ontwikkelingen in Aalsmeer en de regio hebben effect op het verkeer”, zegt wethouder Robert van Rijn. “Om Aalsmeer bereikbaar en verkeersveilig te houden maken we nu een toekomstgerichte Mobiliteitsagenda. Deze agenda maken we via de drie uitgangspunten: bereikbaar, innovatief en veilig en toegankelijk. Graag horen we hierover ook de mening van de inwoners en zijn benieuwd hoe iedereen hierover denkt. De reacties nemen we mee in de nieuwe mobiliteitsagenda.”

Meedenken en planning

Mogelijk heeft u ook nog specifieke aandachtspunten voor Aalsmeer of delen hiervan. Reacties kunnen van 7 tot en met 20 juni gegeven worden op www.participatie.aalsmeer.nl. Na 20 juni worden alle reacties verwerkt. De planning is dat na de zomer de ‘Ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer’ ter visie gelegd wordt en de gemeenteraad eind dit jaar de Mobiliteitsagenda kan vaststellen.