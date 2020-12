Nieuwe Meerbode vernieuwd, maar toch vertrouwd!

Uithoorn – Met ingang van deze week verschijnt nieuwsblad De Nieuwe Meerbode in een totaal gewijzigde opzet. Vernieuwd, maar toch vertrouwd. Want deze krant blijft als vanouds hét medium voor het laatste nieuws uit Uithoorn en De Kwakel. De krant die je pakt voor belangrijke informatie van de gemeente, nieuws over ondernemers, wetenswaardigheden uit de culturele sector en ‘eigen’ rubrieken en columns. Aan dit alles verandert niets. Deze elementen zijn vanaf nu verpakt in een nieuwe huisstijl. Welkom bij de nieuwe Nieuwe Meerbode!

Het coronavirus en de hiervoor ingestelde maatregelen hebben ervoor gezorgd dat iedereen elkaar minder vaak fysiek kan ontmoeten. Het is dan juist de lokale krant die de samenleving met elkaar verbindt. Dat is logisch, want de Meerbode is voor iedereen gratis beschikbaar en brengt op eerlijke wijze het nieuws uit de eigen gemeente. Dit wordt gedaan met toewijding en passie, op onafhankelijke wijze. Het team van de Meerbode ziet het als haar taak om het nieuws te brengen zoals het is, zowel online als in de papieren versie van de krant.

Uw/jouw krant

Daarnaast wil de Meerbode vooral uw/jouw krant zijn. De krant waarin u leest wat u weten wilt. Maar ook de krant waar u zelf uw eigen nieuws kunt aanbieden middels een ingezonden brief of een persbericht aan de redactie.

Overzichtelijker en rustiger

Aan de vormgeving van de krant is de laatste jaren niet veel veranderd. Maar nu vonden de directie en de medewerkers het tijd om een nieuwe, modernere weg in te slaan. Gekozen is voor een nieuwe huisstijl, die hopelijk leidt tot meer leesplezier. De Meerbode is voortaan nog overzichtelijker, oogt daardoor rustiger en is makkelijk te lezen. Er is hard aan gewerkt en het team van de Meerbode is trots op het resultaat. Hopelijk u/jij ook! Voor tips en reacties kan gemaild worden naar redactieuithoorn@meerbode.nl