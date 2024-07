Nieuwe container-kantine voor jeu de boulers geopend

Aalsmeer – De nieuwe container-kantine van de jeu de boulers in de Beethovenlaan is donderdag 18 juli feestelijk in gebruik genomen. In bijzijn van zo’n dertig trouwe spelers hing burgemeester Gido Oude Kotte een fraai mozaïek bord met de tekst ‘open’ bij de toegangsdeur.

De jeu de boulers hebben best lang moeten wachten op dit nieuwe onderkomen. Er zijn flink wat uurtjes ingestoken door de initiatiefnemers, waaronder Kees Noordhoek, om de gemeente en betrokken instanties te overtuigen van het belang van de jeu de boulesbaan, de plek waar veel senioren uit Aalsmeer samenkomen om te sporten en te ontmoeten. En daarbij hoort natuurlijk wel een net onderkomen bij voor opslag van de spullen, te verblijven tijdens pauzes en bij een onverwachte regenbui om te schuilen. De oude container-kantine voldeed niet meer aan deze eisen.

Hangplek voor senioren

De jeu de boulesbaan is vooral populair bij de wat oudere inwoners. Dagelijks komen ze naar de ‘knikkerbaan voor senioren’, zoals Kees Noordhoek gekscherend opmerkte. En serieuzer: “De jeu de boulesbaan is de enige hangplek voor senioren in Aalsmeer. We moeten langer thuis blijven wonen en fit blijven. Hier zijn we actief en maken een praatje met elkaar. We hebben gesprekken over leuke en minder leuke dingen. We zijn blij met deze sociale ontmoetingsplek.”

Vrij toegankelijk

De jeu de boulesbaan is vrij toegankelijk en op doordeweekse dagen open van 13.00 tot 15.00 uur. Er is geen lidmaatschap, iedere zestig of zeventiger (of jongere oudere) is welkom. Ter afsluiting van de officiële ingebruikname ging de groep spelers op de foto voor de nieuwe blauwe container-kantine met nu twee ramen die uitkijken op de baan. Zin in een spelletje en een praatje? Dan is de jeu de boulesbaan, voor de kinderboerderij, een prima plek voor een sportieve ontmoeting en een gezellig samenzijn (zonder verplichtingen).

Foto’s: redactie Aalsmeer

Foto: Bloemen voor (v.l.n.r.) Frans Huijbregts van Participe, burgemeester Gido Oude Kotte en ‘buurman’ Cees Hageman, voorzitter van kinderboerderij Boerenvreugd.