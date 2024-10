Nieuw Trainersduo HVM

Mijdrecht – Het nieuwe hockeyseizoen is weer van start gegaan. Een belangrijk onderdeel van onze vereniging wordt gevormd door onze clubtrainers die voornamelijk uit onze eigen leden komen, deze staan echter onder leiding van een hoofdtrainer. Met genoegen kan HVM dan ook kenbaar maken dat we voor dit seizoen een nieuwe Hoofdtrainer hebben. Oliver Onions is bij HVM gestart als nieuwe hoofdtrainer en zal samen met een van onze trouwe clubleden en speler van Heren 1, Max Aufenacker, de jeugdtrainers op HVM verder opleiden. Uiteraard verzorgen Oliver en Max ook zelf een aantal trainingen.

Door toeval kwam Oliver afgelopen seizoen op HVM en heeft daarin de 2e helft van het seizoen 2023-2024, de coaching en training van Dames 1 verzorgt. Al snel bleek dat er een hele goed klik was tussen Oliver en de vereniging. Technisch Commissie voorzitter Jef van Dijk liet er dan ook geen gras over groeien en stelde alles in het werk om Oliver verder aan HVM te verbinden.

Samen met Oliver heeft de Technische Commissie het huidige technische beleid bekeken en besproken. Het is belangrijk om te bepalen waar HVM als club de komende jaren wil staan. Denk bijvoorbeeld aan de spelers-teamniveaus wat je als club wilt bereiken. Wat is daarvoor nodig om dit te bereiken? De rol van een hoofdtrainer en trainersstaf speelt hierin van groot belang. Passen zij in deze ambitie die HVM voor ogen heeft? Al snel bleek de ambitie van HVM goed te passen bij Oliver.

Foto aangeleverd

Op de foto van links naar rechts: Jef van Dijk (Bestuurslid Technische Zaken), Max Aufenacker, Oliver Onions en Richard Buss (Voorzitter HVM).