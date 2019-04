Nieuw seizoen SCAU veelbelovend

Uithoorn – Tijdens het laatste evenement van het afgelopen seizoen – het bezoek van de Minister van Enthousiasme aan Uithoorn – heeft de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) haar plannen voor het seizoen 2019-2020 wereldkundig gemaakt. Het nieuwe seizoen is weer veelbelovend en afwisselend. Het openingsconcert wordt gegeven door Cor Bakker en Gerard Alderliefste, het slotconcert door het Hexagon Ensemble. Graag geziene gast Helena Basilova neemt haar muzikale vriendinnen mee en cabaretière Lonneke Dort debuteert. Twee verhalenvertellers (Eric Borrias en Hans Boland) prikkelen de fantasie, Corde Vocali bezingt het mysterie van Kerst en aanstormend talent Alexander Warenberg (cello) zet het Beethovenjaar 2020 muzikaal kracht bij.



Locatie: De Schutse

Sinds het najaar van 2018 vinden de activiteiten van de SCAU plaats in De Schutse, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Iedereen heeft snel de weg naar deze nieuwe locatie kunnen vinden, sterker nog, het bezoekersaantal is flink gestegen! In 2018 waren er 15% meer bezoekers dan in 2017 en zijn er ruim 20% meer abonnementen verkocht. Musici en artiesten vinden het fijn dat ze ongestoord kunnen repeteren en roemen de akoestiek van De Schutse, die weliswaar anders is dan die van de Thamerkerk, maar zeker niet slechter. Bezoekers waarderen de extra ruimte in de garderobe en tijdens de pauze (veel zitjes!). Voor mensen met een gehoorapparaat is er een professionele ringleiding aanwezig, vraag er gerust naar bij binnenkomst.



Bewezen en aanstormend talent

Behalve aan ‘oude rotten’ in het vak, zoals Cor Bakker, Gerard Alderliefste, Helena Basilova, Eva van Grinsven, Francine Vis en de leden van het Hexagon Ensemble, biedt de SCAU ook dit seizoen weer een podium aan ‘Rising Stars’ zoals cabaretière Lonneke Dort met haar eerste middagvullende programma ‘Na de lieve vrede’ en cellist Alexander Warenberg, die in maart 2020 in de serie Jonge Nederlanders in het Concertgebouw te Amsterdam optreedt maar eerst naar Uithoorn komt. Bijzonder is dat er twee verhalenvertellers langskomen: Eric Borrias met zijn bewerking van het boek van Jonas Jonasson ‘De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween’; en Hans Boland met het verhaal ‘De sneeuwstorm’ van Alexandr Poesjkin. Hij wordt muzikaal begeleid door accordeonist Oleg Lysenko. Het kerstconcert vindt plaats op 15 december en wordt gegeven door de dertien zangers en zangeressen van vocaal ensemble Corde Vocali, die in december 2017 al eens eerder optraden in de Thamerkerk.



Informatie en kaartverkoop

Abonnementen en losse kaarten zijn nu al te koop via de website van de SCAU: www.scau.nl Er is keuze uit een abonnement voor acht, zes of vier evenementen/concerten. Omgerekend ligt de toegangsprijs dan altijd rond € 10, voor 65-plussers nog minder! Een losse kaart kost € 15 euro; jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts € 7,50. Geen geld voor wat er geboden wordt.

Zo zorgt de SCAU al sinds jaar en dag voor een kwalitatief hoogstaand aanbod van kunst en cultuur tegen een lage prijs, om jong en oud de mogelijkheid te bieden om in de eigen woonplaats te genieten van professionele musici en artiesten.