Nieuw logo Jozefschool door directeuren onthuld

Aalsmeer – Vrijdag 22 april is bij de Jozefschool in de Gerberastraat het nieuwe logo op de voorgevel van de school onthuld door scheidend directeur Antoine Zwagerman en aantredend directeur René Veerman. Dit deden zij samen met de leerlingenraad, die kinderen van alle jaarlagen vertegenwoordigd.

Het nieuwe logo is geheel in stijl met de huisstijl die de Jozefschool voert. Het kind staat centraal in de cirkel van zijn of haar ontwikkeling en die van het onderwijs dat voortdurend in beweging is als de golven van de Westeinderplassen. Leuk detail is dat Ruben van Ackooy, oud-leerling van de school, het idee verder heeft uitgewerkt en gerealiseerd.

Kinderen spelen een centrale rol in het onderwijs waar de Jozefschool voor staat. Dit doet de basisschool in een groene omgeving, die continue in een golvende beweging is. Natuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in, waarin kinderen zich kunnen verwonderen, spelen en houden van alles wat groeit en bloeit. Deze generatie kinderen is verantwoordelijk voor de natuur van morgen.

Het oude logo uit de jaren tachtig is vernieuwd naar een frisse typografie in het groen van de natuur waarin kinderen leren en spelen met aandacht voor hoofd, hart en handen.