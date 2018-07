Nieuw insectenhotel op het Stokkeland

Aalsmeer – Breaking nieuws”, schrijft Garby Aalsmeer aan de krant. En dat is het ook zeker. Er gaat namelijk de komende week een nieuw insectenhotel gebouwd worden op het Stokkeland. Dit op initiatief van een werkgroep van betrokken inwoners, die heel teleurgesteld waren dat de vorige versie in vlammen is opgegaan met Hemelvaart.

“Hopelijk wordt dit insectenhotel wel intact gelaten, want het gaat al zo slecht met de bijenpopulatie”, aldus Garby Aalsmeer. “We kunnen nog wel wat vulmaterialen gebruiken zo ook een aantal paaltjes om het tegen de maaier te beschermen”, gaat de inwoonster verder. “En, heeft iemand misschien nog wat cement over waarmee we wat steentjes kunnen metselen? Planten als lavendel, vlinderstruk en korenbloem zijn natuurlijk ook zeer welkom.”

Vandaag, maandag 2 juli, wordt in de ochtend een aanvang gemaakt met de bouw van het insectenhotel. Wie nog materialen, planten, etc. heeft, wordt gevraagd deze te brengen en af te geven naast de fietsbrug op het Stokkeland. Meer weten? Stuur dan een mail naar garby.aalsmeer@gmail.com.

Foto: Het trieste aanblik na Hemelvaart. Vandalen hebben het insectenhotel in brand gestoken. Nu dus goed nieuws, er komt een nieuw onderkomen voor insecten.