Nieuw exportrecord bloemen en planten

Aalsmeer – Nederlandse exporteurs van bloemen en planten zorgen ervoor dat 2019 de boeken in gaat als nieuw recordjaar met een exportwaarde van € 6,2 miljard. De exportwaarde van potplanten groeide met 4,3% iets harder dan die van de snijbloemen met 3,6%, zo blijkt uit de statistieken van Floridata. ‘Daarmee leveren exporteurs een geweldige prestatie’, vindt directeur Matthijs Mesken van de VGB. Voornamelijk de groei naar Oost-Europese landen en verdere spreiding van afzetbestemmingen dragen bij aan het exportrecord. Exporteurs hebben een positieve, nieuwsgierige blik op 2020 en rekenen wederom op een lichte groei, meldt de VGB.

Eindelijk weer een goede decembermaand

In december werd de sterkst maandelijkse groei sinds 2013 gerealiseerd; met 10,3% steeg de exportwaarde naar € 472 miljoen. ‘In de exportlanden top 30 van snijbloemen en potplanten zijn in december slechts twee minnen te bespeuren’, vertelt manager Wesley van den Berg van Floridata. De export van snijbloemen steeg met 10,9% naar € 312 miljoen harder dan pot- en tuinplanten met 9,2% naar € 160 miljoen. Het zachte winterweer en een extra handelsdag dragen bij aan de dikke plus.

Polen verstoot België van plek 5

Het jaar 2019 ging niet direct vliegend van start. Zowel de export naar Duitsland en Italië vielen tegen, maar krabbelden naarmate het jaar vorderde op. Duitsland incasseerde een krimp van 0,6% naar € 1,67 miljard, maar blijft onomstotelijk op plek 1 staan. Italië eindigt op plek 4 met een krimp van 0,7% naar € 301 miljoen. ‘Het leeuwendeel van de groei zit ‘m voornamelijk in de tweede helft van het jaar, met Polen als grootste groeier in 2019’, voegt Wesley van den Berg toe. ‘Daarmee verovert Polen een plek in de befaamde top 5 en wordt België naar plek 6 teruggedrongen’, vervolgt Matthijs Mesken. De afzet naar Oost-Europese landen neemt verder toe, waaronder ook naar Rusland dat terrein wint en op plek 7 staat. Ondanks de Brexit perikelen afgelopen jaar is de exportwaarde naar Verenigd Koninkrijk met 3,5% gegroeid naar € 855 miljoen. Het aandeel van de totale export in de veranderlijke top-5 landen daalt in 2019 opnieuw met 2%, wat de verdere spreiding naar afzetbestemmingen onderschrijft.

Positieve vooruitblik 2020

Mesken kijkt met een positieve en nieuwsgierige blik naar 2020. ‘Enerzijds zijn er enorme kansen voor de Nederlandse sierteeltsector op het gebied van versnelde digitalisering en verduurzaming. Anderzijds zijn er ook zorgen over toenemende fytosanitaire eisen en administratieve lasten, bijvoorbeeld als gevolg van hernieuwde regelgeving omtrent het plantenpaspoort’. ‘Ook liggen handelsconflicten op de loer, waarvan de effecten snel terug te zien zijn in de maandelijkse statistieken die we bijhouden’, vult Van den Berg aan. De Brexit zal in 2020 naar verwachting weinig impact hebben op de afzet naar het Verenigd Koninkrijk. Hoe de handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk per 2021 er uitziet is nog onduidelijk. ‘Exporteurs hebben in 2019 een geweldige prestatie geleverd. Al met al rekenen we in 2020 weer op een lichte groei’, aldus Mesken van de VGB.