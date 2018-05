Nieuw college B&W kan aan de slag

Aalsmeer – Tijdens de extra raadsvergadering afgelopen donderdag 24 mei vond de beëdiging van drie nieuwe wethouders plaats. Samen met burgemeester Jeroen Nobel gaan Robert van Rijn (VVD), Robbert-Jan van Duijn (CDA) en Wilma Scheltema (D66) het nieuwe college van burgemeester en wethouders vormen. Een compact en gedragen college, want alle fracties hebben aangegeven achter deze keuze van de formateurs te staan.

De kleine partijen (Absoluut Aalsmeer, D66, GroenLinks en PvdA) zijn hiervoor een samenwerking aangegaan. Elke fractie blijft zelfstandig en stelt haar eigen prioriteiten, maar de krachten zijn gebundeld om sterker voor de dag te kunnen komen. De kleine partijen hebben samen negen zetels tegen acht van het CDA en zes van de VVD.

Zowel Robert van Rijn als Robbert-Jan van Duijn kregen goedkeuring van de gehele gemeenteraad, 23 stemmen. Wilma Scheltema kreeg 22 stemmen. Een tegenstem dus, maar welk raadslid nee heeft gezegd, blijf onbekend. Het stemmen gaat anoniem.

Het compacte college met drie wethouders geeft Aalsmeer overigens een financieel voordeel. Geen vier, maar drie levert een besparing op van zo’n 80.000 euro per jaar. Waar deze meevaller aan uitgegeven gaat worden, laten de partijen nog in het midden. “We hebben vier jaar om hier over na te denken.”

Het college en de gemeenteraad kan aan het werk. Samen aan de slag voor Aalsmeer en Kudelstaart. Samenwerken is het nieuwe sleutelwoord en allen hebben aangegeven zich hier volledig voor in te willen gaan zetten. Het nieuwe college en de gemeenteraad zien vergaderen kan aanstaande donderdag 31 mei. De gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis begint om 20.00 uur en is openbaar.

Foto: De nieuwe wethouders. Van links naar rechts: Robert van Rijn (VVD), Robbert-Jan van Duijn (CDA) en Wilma Scheltema (D66).