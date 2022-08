Nieuw: ‘Beyond Nature’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum is vanaf aanstaande zondag 28 augustus een nieuwe tentoonstelling te zien: ‘Beyond Nature – Abstracte verbeelding van de natuur’. Kunstenaars laten hierin zien hoe de natuur hen inspireert tot het maken van zeer uiteenlopende, abstracte kunst. In ‘Beyond Nature’ is werk te zien van zes kunstenaars. Met schilderijen, sculpturen, tekeningen en installaties laten zij hun fantasie en emoties de vrije loop met de natuur als belangrijke bron. Kunstenaar Hans van Horck viert zijn 70e verjaardag met een nieuwe serie van zestien werken geïnspireerd op bloemen. Zijn schilderijen van 160 bij 160 centimeter zijn indrukwekkende uitspattingen van kleur en vorm op de grens van abstract en figuratief.

Mieke Sampers combineert haar fascinatie voor de gevolgen van oorlog in een aantal objecten en installaties. Haar ‘klaprozenvelden’ ontstonden na een bezoek aan de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Elk bloemblaadje staat symbool voor een gevallen soldaat. In de sculpturen en tekeningen van Hedwig Smulders draait het om beweging en groei. De organische vormen lijken eerder natuurlijk gegroeid dan door een mensenhand gemaakt. Anita Duijf en Wil Jansen brengen de verf elk op hun eigen wijze op het doek. Hun werk is abstract maar duidelijk gebaseerd op bloemen. Karen Birnholz gebruikt de kleuren en vormen van bloemen als basis voor haar opvallende cementsculpturen.

Kleine zaal en tuin

Naast deze kunstenaars is in de kleine zaal van het museum werk te zien van Paul Heijmink (fotografie) en Judith Walboomers (sculpturen). In de museumtuin staan beelden van diverse kunstenaars, onder wie Jos Out en Elly de Jong.

De nieuwe tentoonstelling duurt van 28 augustus tot en met 6 november. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1, in de voormalige pompkelder tegenover de watertoren, en is geopend van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur, groepen ook op afspraak buiten deze tijden. Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Werk van Anita Duijf – Nocturne.