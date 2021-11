Nieuw ambtsketen voor 888ste verjaardag Aalsmeer

Aalsmeer – In het kader van de 888-jarige verjaardag van Aalsmeer heeft de gemeente inwoners opgeroepen om Happy Stones te maken en deze naar het Raadhuis te brengen. Met alle stenen wordt een prachtig en vooral vrolijk kunstwerk gemaakt die deze bijzondere verjaardag van Aalsmeer markeert.

Naast het kunstwerk van Happy Stones als verjaardagscadeau van en voor de samenleving is er ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag ook een nieuw ambtsketen gemaakt waarin belangrijke Aalsmeerse waarden uit het verleden, heden en toekomst zijn verwerkt. Donderdagavond is het nieuwe ambtsketen met trots gepresenteerd door burgemeester Gido Oude Kotte, voor aanvang van de raadsvergadering over de begroting.

Op het nieuwe ambtsketen is natuurlijk de watertoren afgebeeld, de trots van heel Aalsmeer, samen met een aardbei (het rood in de vlag van Aalsmeer), een praam (tuinbouwhistorie) en een roos. Onder de eerste plaat hangt een ‘munt’ met hierop het wapen van Aalsmeer, de leeuw met de aal in de hand, en ingegraveerd de tekst: Gemeente Aalsmeer, Provincie Noord-Holland.