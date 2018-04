Nieuw in Aalsmeer: De KunstKas

Aalsmeer – Toen Tobias en Trudy Rothe zo’n drie jaar geleden plannen maakten om van Amstelveen naar Aalsmeer te gaan verhuizen, ontdekten zij op hun zoektocht naar een geschikte locatie dat niet alleen de woonruimte belangrijk was, maar ook de omgeving er om heen. Een huis met daarachter een leegstaande kas en liefst nog een stukje tuin leek hen helemaal geweldig. Zij fantaseerden er lustig op los wat er dan wel allemaal niet voor creatieve mogelijkheden in het verschiet lagen. De plek werd gevonden en na een ingrijpende verbouwing en renovatie werd de fantasie realiteit. Het eerste georganiseerde grote evenement was het meedoen aan de KCA Kunstroute 2017. Inmiddels was er ook een passende naam gevonden: De KunstKas. De kas onderging een metamorfose zonder de oorsprong geweld aan te doen.

Met kaasdoek werd een prachtige doorzichtige wand gecreëerd, daardoor ontstond er een mooi gezeefd daglicht en kwam de kunst mooi tot zijn recht.

Kunstenaars podium bieden

De belangstelling tijdens dat weekend was groot en de complimenten niet van de lucht. Dus experiment één was geslaagd en het smaakte naar meer. Naar veel meer! “De locatie is de grote gemeenschappelijk deler”, legt kunstenaar en tandtechnicus Tobias Rothe uit.

“Wij bieden kunstenaars die behoefte hebben om in een andere context te werken een podium. Het gaat om losse projecten voor een dag of een weekend waar zij hun werk kunnen tentoonstellen of voordragen, want dichters en verhalenvertellers passen ook heel goed binnen het concept. In een galerie is dat niet mogelijk en hier kan in gezamenlijk overleg eigenlijk alles wat voor een kunstenaar interessant is. Het kan ter plekke ontworpen, gecreëerd en tentoongesteld worden. Zo komt Sander Bosman – bekend van zijn graffiti kunstwerken – op vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli met acht graffiti kunstenaars (de MVP crew) werk ter plekke maken, en tentoonstellen, zowel binnen als buiten, de KunstKas.’

Creativiteit voor kinderen

Wat Trudy – zij is een geweldige coördinator waardoor alles als een goed geoliede machine loopt – en Tobias vooral opviel tijdens de Kunstroute was dat er zo weinig creativiteit voor kinderen was.

Zijn project van de Teken-insecten vond veel aftrek. Met poten van viltstift ontstonden – aangestuurd door een molentje – grillige tekeningen. Er viel iets te beleven wat kinderen aanspreekt. Alle reden om dit jaar met een groep van tien gemotiveerde kinderen (van 8 tot 12 jaar) een project maken waarvan het eindproduct is te zien tijdens de Kunstroute (zaterdag 15 en zondag 16 september). Tobias heeft het thema bedacht waarmee de KunstKasKids aan de gang gaan. Een heerlijk laagdrempelig experiment.

Kunstlessen

Op verzoek van KCA gaat Tobias ook kunst-kijk-lessen geven. Voor het Cultuurpunt (in samenwerking met KCA) wordt er een workshop van een middag in de Zijdstraat georganiseerd. “Kijk dit is het model.” En wat hij laat zien is toch weer zo leuk bedacht. Dan wordt opnieuw duidelijk hoe inventief Tobias is en hoe goed hij kinderen weet uit te dagen om vrij werk te maken. Hen iets te laten doen waaraan zij lol gaan beleven. Zeefdrukken avant la lettre.

Website Kunst Kas

Wie alvast wat sfeer van de KunstKas wil ervaren kan naar de website: www.kunstkas.org gaan. Kinderen kunnen zich hier ook alvast opgeven voor het KunstKasKids project in september.

Door Janna van Zon