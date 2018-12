Aalsmeer – Maandag 17 december is in bibliotheek Aalsmeer de campagne: ‘Niets extra’s? Niets om je voor te schamen!’ van start gegaan. Wethouder Robert van Rijn was hierbij aanwezig en opende samen met Tanja de campagne die gelijktijdig in Aalsmeer en Amstelveen van start gaat.



Wethouder Robert van Rijn: “Mensen die heel weinig geld te besteden hebben leven in heel Nederland, ook in Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk om gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen te ondersteunen bij diverse uitgaven die voor het gezin en met name de opgroeiende kinderen belangrijk zijn. Voor deze gezinnen zijn een aantal regelingen beschikbaar. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld álle kinderen op zwemles, op schoolreisje en op een sportclub. Het blijkt echter dat lang niet alle inwoners van Aalsmeer die hiervan gebruik kunnen maken, op de hoogte zijn van deze regelingen. Met deze campagne willen wij de bekendheid rondom onze ‘regelingen’ flink vergroten en gelijktijdig het taboe dat hieraan kleeft doorbreken.”



Veel mensen schamen zich als zij niet rond kunnen komen. Hierdoor durven zij vaak niet om hulp te vragen en dat is natuurlijk jammer. Met deze campagne laat de gemeente zien dat weinig geld hebben niet iets is om je voor te schamen.



Voor de campagne is gekozen voor een echt gezin. Tanja leeft sinds een paar jaar van een bijstandsuitkering en is samen met twee van haar kinderen: Joy en Duuk het gezicht van deze campagne. Haar slogan is: ‘We zijn een minima gezin maar halen er creatief het maximale eruit!’ Zo zijn er bijvoorbeeld kindregelingen voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar. Deze bieden een tegemoetkoming in onder andere schoolgeld, zwemdiploma’s A en een computer/laptop.



Van Tanja, Joy en Duuk zijn posters en ‘Boomerang’ kaarten gemaakt die iedereen in verschillende soorten en maten kan tegenkomen: in bushokjes, in horeca-gelegenheden, op de sportclub, in de wachtkamer bij de huisarts of tandarts en uiteraard op scholen.



Ook is Tanja en met haar gezin een paar dagen met een filmteam gevolgd. Hieruit zijn mooie mini-documentaires ontstaan waarbij een goede indruk gekregen wordt van het leven van Tanja, Joy en Duuk en hoe zij met hun ‘minima-situatie’ omgaan. Deze filmpjes zijn vanaf heden te zien op de website van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/helpt.



Met deze campagne roept de gemeente iedereen op om vooral te bekijken of zij ook in aanmerking komen voor één of meerdere regelingen. Heeft u mensen in uw omgeving die van deze regelingen gebruik kunnen maken maar dit nog niet doen? Of bent u zelf een gezin die hier misschien gebruik van kan maken? Ga naar de website en bekijk de filmpjes en de mogelijkheden.