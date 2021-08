Bromfiets Genootschap: Ritje (ongeorganiseerd)

Aalsmeer – Aanstaande zondag 22 augustus een rondje op je bromfiets rijden. Niet georganiseerd, gewoon zelf doen. De bedoeling is dat, nadat je verse benzine hebt getapt en een proefrondje hebt gereden, zondag 22 augustus tussen 12.00 en 14.00 uur aanvangt met een tocht om de Haarlemmermeer. Gewoon in je uppie of met twee tot vier personen, maar ga niet rijden in een grote groep.

De oude Puch, Honda, Kreidler, Zundapp of welk merk dan ook wordt door het Aalsmeers Bromfiets Genootschap uitgedaagd om deze 65 kilometer te rijden. Je houdt de Ringvaart van de Haarlemmermeer steeds aan je linkerzijde of rechterzijde. Het maakt niet uit, het is niet georganiseerd. Ergens kom je elkaar tegen en dan is het natuurlijk verplicht bellen en zwaaien.

Hou je aan de geldende verkeersregels. Onderweg zijn voldoende rustplaatsen voor een kopje en een appelpunt, wie weet kom je nog een andere bromnozem op een terras tegen. Helaas is er geen brommerskieken na afloop. Kim, Jan, Dirk en Joost van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap hebben de rit afgelopen zondag al gedaan. Linksom is korter, je hebt steeds de binnenbocht. Rechtsom is gezelliger, je rijdt dan langs het water. Kijk maar hoe jullie het doen, twee of drie rondjes kan ook. Tot zondag 22 augustus ergens op de Dijk!