Nellie de Geus 25 jaar bij Wereldwinkel Aalsmeer

Aalsmeer – In de Wereldwinkel Aalsmeer werken ruim 40 vrijwilligers. Samen zorgen zij deze fairtrade speciaalzaak in de Zijdstraat zes dagen per week geopend is. Eén van deze vrijwilligers is Nellie de Geus. Deze week is zij 25 jaar werkzaam in de Wereldwinkel. Reden genoeg om haar te verrassen met een bloemetje tijdens haar winkeldienst op de dinsdagmorgen.

Onder het genot van een kopje fairtrade koffie met taart vertelt Nellie over haar 25 jaar Wereldwinkel. Nellie kocht in de jaren tachtig al eerlijke koffie en rietsuiker bij Betty Kooij die een thuisverkoopadres runde aan de Kudelstaartseweg.

Met de komst van een echte Wereldwinkel in 1991 werd Nellie meteen klant en in oktober 1992 melde zij zich ook aan als verkoopster in de Wereldwinkel die toen nog gevestigd was in de kosterswoning van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 59. Nellie had toen nog een drukke baan op Schiphol. Ook na haar pensioen bleef zij zich inzetten voor de verkoop van fairtrade producten in Aalsmeer. Zij ontpopte in de loop der jaren zich als wenskaartenspecialist en tot op de dag van vandaag adviseert zij over de inkoop van de verschillende wenskaarten die verkocht worden in de Wereldwinkel.

Nellie was blij verrast met de bloemen die zij uitgereikt kreeg door Marianne van der Meijden, die medewerkerszaken verzorgd. Ook zin om verkoper te worden in de Wereldwinkel? Stuur een mail naar wereldwinkel@live.nl en er wordt contact opgenomen.