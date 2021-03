Negen huurwoningen in Seringenhorst

Aalsmeer – Bij de gemeente ligt een aanvraag voor een omgevingsvergunning ter inzage voor het transformeren van (het leegstaande) wijkbureau Seringenhorst in de Parklaan 26a en 27. De gemeente Aalsmeer heeft Eigen Haard gevraagd of de woningcoöperatie het voormalige wijkbureau aan de Parklaan 26a/27 wil kopen en verbouwen tot woningen.

Omdat er een grote vraag is naar betaalbare woningen in Aalsmeer heeft Eigen Haard besloten dat te doen. Er is een plan gemaakt voor negen sociale huurwoningen. De negen woningen bestaan uit twee studio’s van 34 vierkante meter, twee 2-kamerwoningen van 35 vierkante meter, vier 2-kamerwoningen van 48 vierkante meter en een 3-kamerwoning van 58 vierkante meter. De woningen aan het Seringenpark krijgen een tuin met heg. Het sluit zo mooi aan bij het groen in het Seringenpark. Er komen geen doorgangen van de tuinen naar het park. Op de woning Parklaan 26a komt een klein dakterras.

In het pand komt een gemeenschappelijke fietsenberging. Het gebouw wordt geheel duurzaam gemaakt. Het pand wordt volledig geïsoleerd en op het dak komen zonnepanelen. Om het ‘omtoveren’ uit te kunnen voeren is het wel noodzakelijk dat er twee bomen gekapt worden. Eigen Haard heeft omwonenden gevraagd naar hun voorkeur voor de kleur van de buitenkant van het gebouw, of het huidige bruinbeige of blauwtinten. De Welstandscommissie van de gemeente Aalsmeer neemt de keuze van de omwonenden mee in de uiteindelijke beslissing.

Planning

De woningcoöperatie wil na de zomer (in augustus) starten met de bouw en verwacht in het eerste kwartaal van 2022 (maart) de eerste huurders te mogen begroeten. Voor meer informatie: www.eigenhaard.nl.