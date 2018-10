Nederlandse titel voor Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer – Zaterdag 20 oktober werd het NK Teams gehouden in de Veluwehal in Barneveld. Sjoelclub Aalsmeer trad met vijf teams aan op het NK, dat overigens niet heel veel teams op de been had gebracht (32 in totaal). Toch werd er in twee series van 10 bakken met vier sjoelers per team hard gestreden om de prijzen.

Het team van Aalsmeer 1 heeft de Nederlandse titel gewonnen en voor hen werd aan het eind van de dag het Wilhelmus gezongen. Het team Aalsmeer 1 bestaat uit Tim van Sommeren, Henk van den Ree Doolaard, Patrick Haring en Ronald Polman en de gemiddelde score was 142,35. Team Oost 1 werd tweede (140,86 gemiddeld) en SV Ter Apel 1 werd derde (136,71 gemiddeld).

In de 2e Klasse deden twee Aalsmeerse teams mee. Aalsmeer 2 (Wim Eijlers, Kees Kuypers, Theo van Leijden en Hans van Leeuwen) werden achter het team uit Almere knap tweede met een gemiddelde van 125,69. Aalsmeer 3 deed het met een zesde plek een stuk minder, gemiddeld 122,73. Hierin zaten Marry Verhoeven, Kees Verbruggen, Thijs Brozius en Tim van Tiem.

Opmerkelijke inhaalrace

In de 3e Klasse werd Aalsmeer 4 Nederlands Kampioen met een opmerkelijke inhaalrace. Na de eerste ronde van 10 bakken stond het team op een kansloze zesde plaats, maar door een super tweede ronde (290 punten meer!) kon de gouden medaille om de nek gehangen worden bij Wijnand Springin’tVeld, Elisa Houweling, Mirjam van den Berg en Petra Houweling. Gemiddeld werd er 120,18 gesjoeld.

Aalsmeer 5 (Jacob van ’t Hof, Joke Schagen, Sjaak Siebeling en Marja Springin’tVeld) greep in dezelfde klasse net naast de ereprijzen en werd vierde met een gemiddelde van 118,21. Sjoelen ook iets voor u/jou? Kijk voor meer informatie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Aalsmeer 1, v.l.n.r. Patrick Haring, Tim van Sommeren, Ronald Polman en Henk v.d. Ree Doolaard. Foto: André van der Aart.