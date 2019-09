Natte afsluiting van het seizoen in Oosterbad

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 6 september is het zwemseizoen afgesloten in Het Oosterbad. Er zou nog een spetterend waterpolotoernooi worden gehouden om de Lucassentrofee met aansluitend een smaakvolle barbecue voor spelers en vrijwilligers van het zwembad.

Echter, de aanblik bij binnenkomst was triest. Het regende en de lucht was grijs. Langzaam druppelden de waterpoloërs binnen, terwijl ‘grillmeesters’ Bert en Jan wat warmte probeerden te creëren bij het rooster.

Twee teams streden uiteindelijk tijdens hevige regenval tegen elkaar (toeschouwers bleven – min of meer – droog onder de tent) en het Oosterbadteam won, daarmee een plaats voor de beker in eigen huis verzekerend.

Nadat de eerste heerlijke happen van de barbecue waren genomen deelde voorzitter Goos Bartels bloemen uit aan Loekie Lucassen voor wederom haar goede zorgen en inzet het afgelopen jaar. Erg attent!

Het afgelopen jaar was, ook al was het geen zomer als 2018, érg goed te noemen. Nu even een rustpauze tot aan de Nieuwjaarsduik, en dan zullen er weer plannen worden gemaakt voor 2020.

𝐋𝐞𝐝𝐞𝐧