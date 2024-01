Nationale voorleesdagen in de bibliotheek

Amstelland –Tijdens de Nationale voorleesdagen van woensdag 24 januari tot en met zondag 3 februari inspireert de bibliotheek graag met een mooi programma en tips om het voorlezen nog leuker te maken.

Er worden deze week in de bibliotheek allerlei evenementen georganiseerd rondom voorlezen voor (klein)kinderen. Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en zo leren ze vooral nieuwe woorden. In boeken en verhalen wordt naar alle hoeken van de wereld gereisd: Andere continenten en culturen kunnen bezocht worden, maar ook in de eigen omgeving is veel te ontdekken. Daarnaast zorgt een voorleesmoment tussen jou en je (klein)kind voor een mooie band en herinneringen. Wie vandaag een prentenboek in huis haalt, kan vanavond al zo’n heerlijk voorleesmoment beleven. Een goed begin van een leuk, dagelijks ritueeltje – het begin van het jaar is daar een uitstekend moment voor.

Programma

De aftrap van de Nationale Voorleesdagen is op woensdag 24 januari van 15.30 tot 16.30 uur in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Er wordt voorgelezen uit het verhaal van het Prentenboek van het jaar 2024: Help! Een verrassing! van Miriam Bos. Daarna gaan de kinderen (en ouders) een verrassingsboom maken van een papieren zakje.

Zaterdag 27 januari om 10.30 uur in bibliotheek Aalsmeer de theatervoorstelling Help! Een verrassing! Door Mario Perton. In deze interactieve, muzikale en zelfs tikkeltje magische voorstelling, zit in elk hoekje wel een verrassing. Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. De voorstelling duurt 35 minuten. Na afloop is er een leuke verrassende activiteit.

Maandag 29 januari van 19.30 tot 20.30 een webinar voor (groot)ouders over interactief voorlezen aan kinderen van 0-6 jaar. Maak van voorlezen een feestje! Tips van medewerkers van de bibliotheek helpen hierbij.

Zaterdag 3 februari om 11.00 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein: Theatervoorstelling Help! Een verrassing! door Jogchem Jalink. Voor kinderen van twee jaar en ouder. Poppenspeler Jogchem Jalink brengt dit verhaal over twee hele verschillende vriendjes letterlijk tot leven, met mooie liedjes en dierenpoppen die zo uit het boek lijken te zijn gesprongen. Meer info over alle activiteiten en de kaartverkoop is te vinden op de website van de bibliotheek.

Blijven lezen

Als kinderen blijven lezen, is dit goed voor hun ontwikkeling. Ze hebben hier ook later bij het studeren, vinden van een baan en het digitaal regelen van zaken profijt van. Dus, als je nu je jonge kind voorleest, daar ervaart het kind het hele leven de positieve effecten van.

Gratis bibliotheekabonnement

Ieder kind onder de 18 jaar kan gratis een bibliotheekabonnement aanvragen. Kom dus gauw tijdens De Nationale Voorleesdagen met jouw (klein)kind (0 tot 6 jaar) naar de bibliotheek en ontvang bij je inschrijving een voorleesknuffel cadeau van Vos (zolang de voorraad strekt).