Nationale Petanque Competitie

Uithoorn – Het combinatieteam van Boule Union Thamen en OSB Bodegraven trad voor de tweede speeldag aan tegen JBC Zoetermeer. Hoewel de NPC een competitie is, die op overdekte banen gespeeld wordt, mag als beide teams het eens zijn, ook buiten gespeeld worden. Het mooie weer maakte het deze competitiedag mogelijk om in de zon te spelen. Beide verenigingen hadden enkele andere spelers ingedeeld. De doublettenronde werd goed gestart. Tweemaal winst een eenmaal verlies.

In de triplettenronde werd het aantal winstpartijen verdubbeld, waardoor het zeker was dat de ontmoeting niet meer verloren kon worden. In de afsluitende tweede doublettenronde ging het nu dus om de eindoverwinning. Daarvoor was nog een winstpartij nodig. De doubletten bestonden uit een speler vn BUT en een speler van OSB. De dagwinst werd al snel binnen gehaald door de 13-2 van Joan van Rekum en Ton Remmerswaal. De andere twee doublettenpartijen waren spannend en gingen tot het gaatje. De equipe van OSB-BUT, die in de eerste ronde met 13-12 verloor pakte nu een 13-12 winst. De derde doublettenpartij had hetzelfde resultaat, maar dan in het voordeel van de equipe van Zoetermeer.

Het had zomaar een 8-0 overwinning kunnen zijn als de twee verliespartijen gewonnen waren. Het kwam beide keren neer op één puntje. Maar met een 6-2 winst gingen de spelers en speelsters van OSB-BUT met een goed gevoel en de leiding in de stand na twee speeldagen naar huis.

De derde speeldag is weer een thuiswedstrijd met JBC Vlaardingen 5 als tegenstander. Op zaterdag 21 oktober start ronde drie op de accommodatie van OSB aan de Groene Zoom in Bodegraven. De aanvang is om 12.00 uur.