Zilveren Turfloop gaat bijna van start

Mijdrecht – Dit jaar viert De Veenlopers een bijzondere mijlpaal van de Zilveren Turfloop op zondag 3 november. Meer dan 1000 enthousiaste wandelaars en hardlopers hebben zich al aangemeld. Wil jij ook meedoen? Schrijf je dan snel in! Of je nu een fanatieke hardloper bent of liever op je gemak wandelt, iedereen is welkom. Nieuw dit jaar is de 5 kilometer wandelroute ‘Wandelen door de Venen’, naast de bekende 10 kilometer wandeling. Hardlopers kunnen zoals altijd kiezen uit de afstanden van 5, 10 en 16,1 kilometer (10 mijl).

Sfeervolle muziek en enthousiaste vrijwilligers

Voor de muzikale sfeer langs de route zorgt dweilorkest De Hoetetoeters, die met hun vrolijke klanken de deelnemers zullen aanmoedigen. En meer dan 125 vrijwilligers zetten zich in om van dit evenement een groot succes te maken.

Prachtige routes: Genieten

De 10 km en 16,1 kilometer routes lopen langs de schitterende Amstel, waar je kunt genieten van het prachtige landschap en de natuur. Of ben je van plan om een snelle tijd neer te zetten en misschien zelfs je persoonlijk record te verbreken?

Voor de jonge deelnemers:

Maak de herfstvakantie compleet en doe mee met het hele gezin! Voor kinderen tot en met 12 jaar organiseert De Veenlopers de gezellige GeZZinsloop, en voor kinderen met een beperking is er de G-Run, over een parcours van 1 kilometer.

Inschrijven

Inschrijven voor wandelen en hardlopen via: https://inschrijven.nl/form/2024110301151-nl. De inschrijving voor de GeZZinsloop en G-Run verloopt via de scholen of via het e-mailadres: gezzinsloop@veenlopers.nl. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk.

Wil je meer informatie? Bezoek dan de website: veenlopers.nl. Of de site van Zorgenzekerheid Circuit: zorgenzekerheidcircuit.nl

